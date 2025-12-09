39% россиян делают покупки для удовольствия каждую неделю

39% россиян совершают покупки для собственного удовольствия еженедельно, а еще 19% делают это практически ежедневно. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Долями».

Чаще всего для улучшения настроения респонденты выбирают одежду и обувь (60%), косметику и парфюмерию (34%), а также электронику и гаджеты (26%).

Изменился характер трат: покупки «для настроения» стали более частыми, но менее крупными. 60% россиян за раз тратят не более 2 тыс. рублей, в то время как годом ранее таких было лишь 11%. Средний чек на маркетплейсах за 10 месяцев 2025 года составил около 2,5 тыс. рублей.

Ранее эксперты рассказали, на что тратили деньги россияне за границей в 2025 году. На первых строчках одежду и обувь, отели и супермаркеты.