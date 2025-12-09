Председатель Иркутского областного суда уходит в отставку

Председатель Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий покинет свой пост – он работает последнюю неделю. Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

Полномочия прекращаются в связи с письменным заявлением об отставке, отмечает ВККС РФ. На следующей неделе освободившееся место Ляхницкого станет вакантным – пост займет другой специалист.

Председателем Иркутского областного суда Владимир Ляхницкий стал в 2015 году, сменив на этой должности Николая Дубовика, вошедшего в состав Верховного суда РФ. В 2021 году президент Владимир Путин продлил полномочия Ляхницкого на 6 лет.