Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье в ЦФО достиг 84%

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Центрального федерального округа (ЦФО) в III квартале 2025 года приблизилась к отметке в 300 тыс. рублей. Это на 84% превышает среднюю цену на вторичном рынке, которая составила 163 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом пишет газета «Известия».

Около 76% всех выданных в октябре ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки, в основном на семейную ипотеку. По словам аналитика Владимира Чернова, спрос, поддерживаемый госпрограммами, концентрируется в сегменте новостроек, что позволяет девелоперам удерживать высокие цены.

Эксперты также отмечают, что девелоперам сложно снижать стоимость жилья из-за модели проектного финансирования и роста цен на стройматериалы. При этом представители рынка подчеркивают, что официальная статистика по вторичке включает много старых квартир, что увеличивает разрыв с новостройками в отчетах.

Ранее аналитики завили о том, что цены на новостройки в 2026 году вырастут без всякого «эффекта Долиной».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес