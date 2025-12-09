Разрыв между ценами на первичное и вторичное жилье в ЦФО достиг 84%

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Центрального федерального округа (ЦФО) в III квартале 2025 года приблизилась к отметке в 300 тыс. рублей. Это на 84% превышает среднюю цену на вторичном рынке, которая составила 163 тыс. рублей за квадратный метр. Об этом пишет газета «Известия».

Около 76% всех выданных в октябре ипотечных кредитов пришлось на программы государственной поддержки, в основном на семейную ипотеку. По словам аналитика Владимира Чернова, спрос, поддерживаемый госпрограммами, концентрируется в сегменте новостроек, что позволяет девелоперам удерживать высокие цены.

Эксперты также отмечают, что девелоперам сложно снижать стоимость жилья из-за модели проектного финансирования и роста цен на стройматериалы. При этом представители рынка подчеркивают, что официальная статистика по вторичке включает много старых квартир, что увеличивает разрыв с новостройками в отчетах.

Ранее аналитики завили о том, что цены на новостройки в 2026 году вырастут без всякого «эффекта Долиной».