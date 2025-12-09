Центр обработки данных мирового масштаба предлагают построить в Иркутской области

По данным исследователей Института экономики роста имени Столыпина, к 2030 году глобальная отрасль центров обработки данных вырастет до невероятных размеров – её объём превысит отметку в 4 триллиона долларов США. Однако Россия пока занимает далеко не лидирующую позицию в данном сегменте: всего около 2% всех действующих центров находятся в нашей стране, причем большая часть сосредоточена в европейской части России. По оценкам аналитиков, концентрация новых цифровых мощностей исключительно в западной части страны создаёт серьёзные геополитические риски и не учитывает потенциал Азиатской России.

Фото https://pixabay.com/

«К 2030-2035 гг. этот рынок будет расти на порядок быстрее глобальной экономики. Новые технологии станут влиять на расклад сил на мировой экономической арене. Пока наша страна находится лишь на 9 месте в мире по количеству ЦОДов с долей в 2%, по мощности доля еще ниже – порядка 1-1,5%. Но у России есть возможность войти в число лидеров. Для этого важно понять, где у нашей страны на новых рынках есть преимущества и начать инвестиции в ближайшем будущем. Для нас критически важно наладить экспорт не по трубе, а по оптоволокну. В этой конкурентной игре у России есть шанс», – отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.

Эксперты считают, что ключевое преимущество для строительства крупных центров обработки данных в России сосредоточено именно в Восточной Сибири. Важнейшие факторы успеха включают низкую себестоимость электричества, благоприятный климатический режим для охлаждения серверов, развитую инфраструктуру и значительный кадровый ресурс региона.

«Всеми необходимыми качествами обладает территория Восточной Сибири. Здесь одни из самых низких затрат на строительство, наиболее прохладный климат, даже по сравнению с северными провинциями Китая и Скандинавией, — а значит, преимущества в охлаждении. Восточная Сибирь имеет достаточный резерв существующих мощностей в электроэнергетике. Там самая низкая стоимость энергии, в 7 раз дешевле, чем, например, в Шотландии. Кроме того, здесь хороший кадровый потенциал: только в одном Иркутске живет 600 тыс. человек, а вузы в городе и соседних регионах ежегодно выпускают 2000 специалистов в области IT. С этой целью мы предлагаем рассмотреть создание в Восточной Сибири, а именно – на территории Иркутской области, центра хранения и обработки данных мощностью до 200 МВт», – рассказал эксперт Сибирского Института экономики роста им. П.А. Столыпина, автор исследования Антон Пыжёв.

Потенциал Сибири по развитию инфраструктуры ЦОД подтверждается перспективными проектами по развитию энергоснабжения: в Сибири и на Дальнем Востоке запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС. Они могут стать активом и конкурентным преимуществом России на мировом рынке инфраструктуры данных.

«Сегодня совокупный рынок центров обработки данных и облачных инфраструктур уже сравним по масштабам с крупнейшими сырьевыми рынкам, превышает 600–700 млрд долларов в год. И он продолжает расти высокими темпами за счет двух драйверов: это искусственный интеллект и переход бизнеса на облачные модели. Россия в этой картине пока и не крупный поставщик, и даже не крупный потребитель цифровых технологий. Актуальный вопрос – успеем ли мы ее развернуть в необходимом масштабе», – подчеркнул эксперт рынка дата-центров и облачных технологий, генеральный директор компании Cloud X Денис Хлебородов.

Для реализации этого потенциала Институт предложил создать новый центр обработки данных на территории Иркутской области, способный обеспечить мощность до 200 мегаватт. Такие инициативы могли бы способствовать превращению России в крупного поставщика услуг цифровой инфраструктуры и вывести страну в лидеры на международном уровне, уверены эксперты Института экономики роста имени Столыпина.