Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте

Банк Уралсиб обновил функционал в сервисе онлайн-регистрации бизнеса. Теперь клиентам из Москвы и Санкт-Петербурга доступно бесплатное открытие ИП на патентной системе налогообложения.

Сервис* позволяет дистанционно зарегистрировать свой бизнес в ФНС. Весь процесс оформления проходит полностью онлайн, без визита в налоговую и оплаты госпошлины:

  • заполните заявление в личном кабинете с указанием своих данных и информации о виде деятельности для получения патента;
  • получите готовый комплект документов – сервис автоматически сформирует его, включая все необходимые заявления для ФНС;
  • банк бесплатно направит ваши заполненные документы в налоговую инспекцию в электронном виде, а через три дня свидетельство о государственной регистрации придет вам на электронную почту.

Начните свой бизнес с нами – просто, быстро и без лишних хлопот! Более подробно о регистрации бизнеса можно узнать на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса, прежде всего в сегменте малого предпринимательства. Банк активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы и другие полезные возможности для ведения и развития бизнеса.

* «Услуга оказывается ООО «Астрал-Софт» (248000, г Калуга, ул. Циолковского, д. 4), категория 0+».
Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxwYeiC9

