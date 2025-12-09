Новости

Владелец ресторанного бизнеса в Иркутске задолжал мэрии более 2 млн рублей за аренду

В Иркутске выявили должника. Им оказался руководитель ресторанного бизнеса и доставки продуктов питания, который задолжал крупную сумму мэрии.

По данным УФССП по региону, мужчина задолжал по арендной плате с учетом неустойки 2,3 млн рублей, при этом не принимал меры к погашению, требования об исполнении судебного решения игнорировал. Тогда в ситуацию вмешались судебные приставы.

«В рамках исполнительного производства установлено, что неплательщику на праве собственности принадлежит участок земли в черте областного центра», – пояснили в службе, уточнив, что недвижимость решили продать на торгах в счет погашения долга.

Чтобы этого не случилось, предприниматель оперативно выплатил властям деньги, а также исполнительский сбор в размере свыше 160 тыс. рублей.


