Губернатор Иркутской области станет «Дедом Морозом» в честь Нового года

Губернатор Иркутской области присоединился к Всероссийской акции «Елка желаний». Он намерен стать «Дедом Морозом», исполнив мечты сразу нескольких детей.

«Чтобы подарить им немного заботы и веры в чудо, традиционно принимаю участие во Всероссийской акции "Елка желаний". В этом году исполню четыре детские мечты», – отметил губернатор.

Главе региона достались желания 7-летней Ани из Ангарска, которая ждет сюрприз: Игорь Кобзев планирует связаться с ней, чтобы узнать о ее увлечениях и хобби и выбрать подарок, который ее по-настоящему обрадует, в том числе посоветовавшись со своими детьми.

Также будет исполнены желания 9-летнего Влада из Иркутска, который хочет почувствовать себя капитаном самолета и оказаться в кабине пилота, 16-летней Полинф из Заларинского округа, мечтающей посетить производство мороженного на фабрике «Ангария», 13-летнего Глеба из Кировска ЛНР, который просит телескоп.

Поддержать акцию могут все желающие. В прошлом году были исполнены 530 желаний детей из Иркутской области и 14 – из города Кировска.