10 декабря в ресторане отеля RODINA Irkutsk состоится камерный ужин с Эндрю Дональдсом (Enigma)

10 декабря (среда) в 20.00 в ресторане отеля RODINA Irkutsk состоится камерный ужин с Эндрю Дональдсом.

Он прославился своей работой в легендарной группе ENIGMA (2000—2008 гг.) и успешными сольными проектами: популярность в США получил в 1995-м после выхода сингла Mishale, мировую известность – в 1999-м после выхода сингла Simple Obsession.

Это не обычный концерт. Это дружеская встреча, где можно говорить о творчестве и жизни на одном языке – с переводом или без.

Камерная встреча за одним столом – это редкий шанс увидеть не образ, а человека, услышать из первых уст историю легенды в неформальной обстановке живого диалога.

Меню вечера разработано специально для мероприятия талантливым шеф-поваром ресторана Kurbatov Павлом Иволгой, который предложит гостям изысканные авторские блюда.

10 декабря,

20:00 (сбор гостей в 19.45)

Бронирование: https://rodinastars.ru

16+