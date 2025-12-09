Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

10 декабря в ресторане отеля RODINA Irkutsk состоится камерный ужин с Эндрю Дональдсом (Enigma)

10 декабря (среда) в 20.00 в ресторане отеля RODINA Irkutsk состоится камерный ужин с Эндрю Дональдсом. 
Он прославился своей работой в легендарной группе ENIGMA (2000—2008 гг.) и успешными сольными проектами: популярность в США получил в 1995-м после выхода сингла Mishale, мировую известность – в 1999-м после выхода сингла Simple Obsession. 

Это не обычный концерт. Это дружеская встреча, где можно говорить о творчестве и жизни на одном языке – с переводом или без.

Камерная встреча за одним столом – это редкий шанс увидеть не образ, а человека, услышать из первых уст историю легенды в неформальной обстановке живого диалога.

Меню вечера разработано специально для мероприятия талантливым шеф-поваром ресторана Kurbatov Павлом Иволгой, который предложит гостям изысканные авторские блюда.

10 декабря,
20:00 (сбор гостей в 19.45)
Бронирование: https://rodinastars.ru

16+ 

Реклама. ООО "Прибайкалье". RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* erid:2VfnxxxChey

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес