Школы в Ангарске перевели на дистант из-за холода после аварии на ТЭЦ

Школьники города Ангарска Иркутской области временно будут обучаться дистанционного. Это связано с понижением температур в классах на фоне аварии на ТЭЦ-9.

«Принято решение дополнительно перевести на дистанционное обучение школьников образовательных учреждений № 6, 9, 17, 24, 32, 40, гимназии 8, так как температура в классах стала ниже допустимых значений», – сообщил мэр Ангарска Сергей Петров.

В некоторых группах детских садов температуру удалось повысить за счет дополнительного утепления окон. Персоналу дошкольных учреждений также рекомендовано провести эту работу. Управление образования продолжает мониторинг температуры в помещениях. При необходимости детей временно переведут в другие сады.

Что касается медицинских организаций, то они провели утепление контура, приобрели тепловое оборудование. Пациентов обеспечили дополнительными одеялами.

«Полное устранение аварии и возвращение нормативных параметров теплоносителя – 10 декабря в 15:00», – отметил мэр. Восстановительные работы сейчас продолжаются.