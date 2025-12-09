5 трендов в автостраховании: мошенники осваивают параллельный импорт и европротокол

Российские страховщики подводят итоги года: считают не только прибыль, но и убытки от мошенничества в страховании. Новые схемы аферистов и тенденции этого вида преступности озвучил Сергей Ефремов, вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

1. Рост страхового мошенничества

Страховые компании фиксируют снижение раскрываемости преступлений в сфере страхования, несмотря на рост числа выявляемых случаев мошенничества. Если в 2024 году правоохранители возбуждали 31% уголовных дел, то за девять месяцев 2025 года этот показатель упал до 21%. Особенно остро проблема стоит в отдельных регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Приморье и Краснодарский край.



Уже сейчас ВСС прогнозирует, что суммы ущерба по итогам 2024 и 2025-го года будут сопоставимы. Прошлый год принес страховщикам 3,9 млрд рублей убытков, а девять месяцев текущего года — уже 3,2 млрд. По наблюдениям ВСС, больше убытков стали приносить организованные преступные группы — их доля по сравнению с бытовым мошенничеством выросла.

2. Эффективность дорожной инфраструктуры

Анализ коэффициента бонус-малус показывает прямую зависимость качества дорожного контроля от количества установленных камер фиксации нарушений ПДД. Например, в Москве благодаря строгому контролю большинство водителей имеет низкий уровень страховых премий, тогда как регионы с недостаточным контролем демонстрируют обратную картину. Эксперты рекомендуют расширять использование камер для повышения дисциплины на дорогах.

3. Новый тренд в мошенничестве с КАСКО

Появление параллельного импорта спровоцировало страховое мошенничество, которое страховщики уже выделяют в тенденцию. Автомобили перегоняют в страну по одной цене, но на страхование выставляют по завышенной стоимости, иногда в разы. Средний ценник по каско может достигать 3-4 млн рублей страховой суммы. Схема позволяет получить за застрахованную машину, привезенную по параллельному импорту, серьезные суммы, чем и пользуются злоумышленники. Также впервые потери страховщиков по каско из-за мошенников «обогнали» сумму общего ущерба по ОСАГО: 1,5 млрд рублей против 1,32 млрд рублей соответственно.

4. Расширение схем подставных ДТП

Распространенность старых приемов мошенничества продолжает расти. Теперь подобные инциденты происходят не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Аферисты активно используют поддельные дорожные происшествия на круговых развязках, светофорах и парковках. Зачастую мошеннические схемы включают дорогие автомобили и дешевые машины с действующими полисами ОСАГО. Условный грузовик выезжает со второстепенной дороги или выезжает на перекресток, не уступая дорогу другим. Другие участники движения стараются избежать «столкновения» и попадают в дерево, столб, наезжают на препятствие. Водитель с ОСАГО признает свою вину, но иномарки оказываются незастрахованными, что и бьет по страховым.

5. Проблемы с использованием европротокола

Возросло количество случаев мошенничества с оформлением ДТП через упрощенный порядок («европротокол»). По данным ВСС, доля оформленных по европротоколу убытков в среднем по стране составляет около 40%, а в ряде регионов она еще выше. Так, за счет афер с европротоколом ухудшается ситуация со страховым мошенничеством в Приморском крае и Новосибирске.

Резюме

Автострахование остается основой сферой, где происходят злоупотребления в страховании. Но постепенно мошенники «осваивают» страхование жизни и здоровья: в 2024 году на этот вид страхования приходилось примерно 3% от общего числа выявленных случаев, а за период с начала года — уже 6%.