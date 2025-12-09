Детские сады Ангарска работают в штатном режиме после аварии на ТЭЦ

Ситуация с теплоснабжением в Ангарске после аварии на ТЭЦ-9 постепенно стабилизируется. По словам мэра города Сергея Петрова, все детские сады возобновили работу в обычном режиме, а температура в квартирах горожан повышается.

«Температура в группах детских садов – от 19 до 23 градусов. Это нормативные значения, поэтому сегодня все учреждения приняли детей. В учреждениях здравоохранения ситуация с отоплением стабилизируется», – сообщил глава мэрии. Он отметил, что повышению температуры в домах способствует рост параметров сетевой воды от ТЭЦ-9 до 98,4 градусов.

Ремонтные работы на теплоисточнике продолжаются в круглосуточном режиме силами подрядных организаций. Все поступающие жалобы на низкую температуру в квартирах, по словам мэра, оперативно отрабатываются с управляющими компаниями.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.