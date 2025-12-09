Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Только 10% иркутян планируют продлевать новогодние каникулы за счет отпуска

Согласно опросу сервиса SuperJob, только каждый десятый работающий житель Иркутска (10%) планирует продлевать предстоящие новогодние каникулы за счет отпуска или отгулов. При этом подавляющее большинство респондентов – 76% – не собираются присоединять к официальным выходным дополнительные дни отдыха.

Из числа тех, кто хочет продлить отдых, 7% респондентов намерены взять отпуск в декабре, до наступления праздников. Еще 3% планируют оформить отпуск после окончания каникул, с 12 января.

Что касается отношения к коллегам, которые уходят в отпуск в конце года, то 52% опрошенных иркутян воспринимают это спокойно, а 22% – положительно. Отрицательно к такому решению относятся лишь 7% респондентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес