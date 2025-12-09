Температура воды на аварийной ТЭЦ-9 в Ангарске достигла 100 градусов

Параметры теплоснабжения в Ангарске вышли на нормативный уровень после крупной аварии на ТЭЦ-9. Как сообщили в «Байкальской энергетической компании», температура сетевой воды, отпускаемой со станции, достигла 100 градусов по Цельсию.

«Работы по полному восстановлению работоспособности теплоисточника продолжаются силами подрядных организаций и ремонтного персонала без перерывов. В них задействовано более 250 специалистов», – сообщают энергетики.

Как заявляют специалисты, тепло в дома ангарчан вернется в ближайшее время.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.