Новости

Туризм 2025, последние новости
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
Для развития туризма в Иркутской области нужен искусственный интеллект
Ольхон вошел в топ направлений по приросту ранних бронирований на зимний сезон
Все материалы сюжета

Температура воды на аварийной ТЭЦ-9 в Ангарске достигла 100 градусов

Читайте также:

Детские сады Ангарска работают в штатном режиме после аварии на ТЭЦ
9 декабря 2025
Температура воды в теплосетях Ангарска выросла до 96 градусов
9 декабря 2025

Параметры теплоснабжения в Ангарске вышли на нормативный уровень после крупной аварии на ТЭЦ-9. Как сообщили в «Байкальской энергетической компании», температура сетевой воды, отпускаемой со станции, достигла 100 градусов по Цельсию.

«Работы по полному восстановлению работоспособности теплоисточника продолжаются силами подрядных организаций и ремонтного персонала без перерывов. В них задействовано более 250 специалистов», – сообщают энергетики.

Как заявляют специалисты, тепло в дома ангарчан вернется в ближайшее время.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (241)


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес