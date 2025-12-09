ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» снижает ставки по ипотеке

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным программам. Новые условия вступили в силу с 25 ноября 2025 года.

Снизились ставки на:

покупку готового жилья

рефинансирование ипотечного кредита

Размер снижения — 0,5 процентных пункта. Полная стоимость кредита - от 18,420% до 33,061%. Теперь начальная ставка по указанным программам составляет от 17,5% до 23,0%.

Преимущества новых условий

Покупка жилья

Новые ставки открывают дополнительные возможности для приобретения недвижимости:

квартир в городской черте;

комнат;

Рефинансирование текущей ипотеки

Клиенты, уже имеющие ипотечный кредит, могут переоформить его на новых условиях. Ставка от 17,5% до 23,0%. позволит:

снизить размер ежемесячного платежа;

оптимизировать личный финансовый план.

Изучите условия кредита (займа) на сайте. Чтобы оформить ипотеку или рефинансирование по новым ставкам можно подать заявку на официальном сайте, обратиться в любой офис Примсоцбанка или позвонить по телефону Единой справочной службы: 8 800 350 42 02 — специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама 18+.