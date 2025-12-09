ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» снижает ставки по ипотеке

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным программам. Новые условия вступили в силу с 25 ноября 2025 года.
Снизились ставки на:
- покупку готового жилья
- рефинансирование ипотечного кредита
Размер снижения — 0,5 процентных пункта. Полная стоимость кредита - от 18,420% до 33,061%. Теперь начальная ставка по указанным программам составляет от 17,5% до 23,0%.
Преимущества новых условий
Покупка жилья
Новые ставки открывают дополнительные возможности для приобретения недвижимости:
- квартир в городской черте;
- комнат;
Рефинансирование текущей ипотеки
Клиенты, уже имеющие ипотечный кредит, могут переоформить его на новых условиях. Ставка от 17,5% до 23,0%. позволит:
- снизить размер ежемесячного платежа;
- оптимизировать личный финансовый план.
Изучите условия кредита (займа) на сайте. Чтобы оформить ипотеку или рефинансирование по новым ставкам можно подать заявку на официальном сайте, обратиться в любой офис Примсоцбанка или позвонить по телефону Единой справочной службы: 8 800 350 42 02 — специалисты предоставят актуальные сведения и проконсультируют по всем вопросам.
Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2733 от 21.08.2015. Реклама 18+.