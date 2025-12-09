Силуанов: делается всё, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"

Российский министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему правительство прилагает максимум усилий для стимулирования экономического роста. Выступая перед журналистом Павлом Зарубиным, он заявил, что задача государства заключается в создании благоприятных условий для уверенного движения вперед, передаёт ТАСС.

Силуанов уточнил, что одним из ключевых факторов успешного развития экономики является контроль над инфляцией.

"Для этого все делаем. Для чего нужно охлаждение? Для того, чтобы инфляция не генерировала высокие ставки с тем, чтобы не съедала доходы людей. И это в этом году мы достигли. Создаем все условия для того, чтобы экономика росла", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, будет ли российская экономика через какое-то время "гнать так же на велосипеде".

Говоря о перспективах будущего роста, министр выразил уверенность, что уже в ближайшие годы страна перейдет на новый этап, характеризуемый активным привлечением инвестиций. Отказавшись от временных мер поддержки, государство нацелено на долгосрочное развитие и стабильность.

Что касается личного опыта, министр подтвердил, что ранее действительно увлекался велоспортом, однако теперь чаще выбирает велосипеды "с моторчиком".

Ранее глава Минфина заявил, что экономика не заметит изменения налогов. Он выразил мнение, что в среднесрочной перспективе изъятие денег из экономики через налог лучше для экономики, чем наращивание госдолга.

«Мы стояли перед выбором простым. Нам нужны ресурсы в бюджете, что делать: изымать деньги из экономики аккуратно или увеличить заимствования? <…> Увеличение долга – это давление на инфляцию, высокие ставки для экономики, и темпы роста экономики будут в среднесрочной перспективе менее высокими, чем если мы изымем деньги из экономики через налог», – пояснил он.

По словам министра, коммерческие кредиты в конечном счете вернутся в банки и будут вновь работать на увеличение денежного предложения, а следовательно, и на инфляцию. При изъятии денег из экономики через налоги, такого [денежного] предложения не возникает.