Оплата через сервис «Вжух» теперь доступна без NFC на Android

Сбер расширяет доступность бесконтактных платежей: сервис «Вжух», работающий на базе технологии Bluetooth Low Energy (BLE), стал доступен на любых смартфонах на Android для Клиентов, не имеющих карту «Мир» и на устройствах без NFC модуля. Об этом в преддверии конференции «Сделано в Сбере» сообщил Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Чтобы воспользоваться оплатой, достаточно обновить приложение «Сбербанк Онлайн» и предоставить разрешение приложению на использование Bluetooth – никаких дополнительных настроек не требуется. Для Android устройств с NFC модулем попрежнему доступен сервис SberPay NFC, который работает с картами «Мир».

Сервис «Вжух» имеет ряд преимуществ: он работает с любыми картами – не только «Мир», но и Visa, и Mastercard; полностью соответствует стандартам безопасности платёжной индустрии; позволяет оплачивать покупки даже при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии; за покупки начисляются бонусы «Спасибо».

Сценарий оплаты телефоном предельно прост: когда на экране терминала появляется сумма к оплате, клиент запускает «Сбербанк Онлайн», подносит смартфон к терминалу и подтверждает оплату. Операция доступна с любого экрана приложения, включая экран входа. Подносить смартфон вплотную не обязательно – «Вжух» работает на расстоянии.

«Поддержка «Вжух» на Android поможет закрыть потребность в бесконтактных платежах для владельцев смартфонов без NFC-модуля. По нашим подсчетам это около 10 млн наших клиентов и нам важно дать им удобный клиентский опыт. Также технология «Вжух» будет удобна клиентам, которые хотят подключить к оплате смартфоном карты международных платежных систем. «Вжух» открыт к реализации для всех банков и уже пользуется спросом: его запустил в своих приложениях ТБанк и АльфаБанк. Интерес к подключению проявили уже более 40 банков, двое из них подключатся к сервису до конца этого года», – Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

