Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак сообщил, что в 2026 году планируется исключить бесконтрольный вывоз наличных рублей неизвестного происхождения и золотых слитков из России. Эти меры являются частью комплексного плана, направленного на борьбу с теневыми схемами и улучшение прозрачности экономики, передаёт РИА Новости.

"Остановлюсь на основных мероприятиях плана, все из которых будут реализованы в течение 2026 года... будет исключен бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, в том числе в государства-члены ЕАЭС, а также вывоз золота в слитках с территории России", - сказал Новак.

Новак выделил шесть приоритетных направлений программы, включающих торговлю внутри ЕАЭС, регулирование внутреннего рынка товаров и услуг, сферы труда, оборота наличных средств и криптовалют, а также рынков кредитования и производства табачной продукции. Цель плана — повысить ответственность бизнеса и усилить контроль за соблюдением законов.

Ожидается, что реализация плана позволит снизить долю теневой экономики в ВВП на 1,5 процентного пункта за три года. По оценкам Минфина, сейчас теневой сектор составляет 10–12% ВВП.