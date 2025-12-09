РУСАЛ произвел алюминиевые слитки с рекордно низким углеродным следом

РУСАЛ завершил второй этап проекта по производству инновационных слитков для алюминиевых банок с рекордно низким углеродным следом. Показатель составил менее 3 т СО2/т алюминия (по полному охвату), что является минимальным для компании показателем в рамках действующего производства. Проект реализуется в рамках стратегического сотрудничества в области развития экономики замкнутого цикла, стартовавшего в июне 2025 года.

Новая партия плоских слитков – результат комбинации алюминия, произведенного по разным сырьевым и технологическим цепочкам. Для достижения ультранизкого углеродного следа РУСАЛ использовал три компонента: вторичное сырье, доля которого достигла 64%, алюминий ALLOW INERTA, произведенный по инновационной технологии инертного анода и обладающий рекордно низким в отрасли углеродным следом, доля которого составила 10,5%, и стандартный первичный алюминий. Применение переработанного сырья и низкоуглеродного алюминия, из которых на 75% состоит алюминиевая банка, представляет наиболее действенный на сегодняшний день инструмент декарбонизации продукта.

Вовлечение лома обеспечивает многократный оборот материала в экономике, в то время как внедрение передовых технологий, таких как инертный анод, минимизирует экологический след на стадии первичного производства. Партия слитков с рекордно низким углеродным следом будет передана партнерам для последующего проката в ленту и изготовления банок для напитков.

«Завершение второго этапа проекта – это подтверждение того, что наши технологические решения по минимизации углеродного следа работают в промышленных масштабах. Увеличив долю переработанного алюминия и металла, произведенного по технологии инертного анода, мы показываем реальный путь к декарбонизации упаковочной индустрии. Такие проекты формируют в России новую индустрию ответственного производства», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.

РУСАЛ выстраивает полную цепочку создания стоимости – от поставщиков лома и разработчиков технологий до производителей упаковки и ритейлеров.

Это работающий пример экономики замкнутого цикла, где каждый участник вносит вклад в снижение общего экологического следа и развитие цикличной экономики. Проект также демонстрирует большие возможности кросс-индустриального партнерства для достижения экологических целей.

«Как ведущий производитель в России и ЕАЭС, мы развиваем категорию алюминиевой упаковки, предлагая нашим клиентам-производителям напитков – инновационные решения и на деле внедряя лучшие мировые практики. Так из алюминиевой ленты из слитков компании РУСАЛ мы произвели первую в России алюминиевую банку с минимальным углеродным следом. Она обладает всеми характеристиками стандартной банки – полностью перерабатывается, максимально сохраняет вкус, быстро охлаждается, легко транспортируется. При этом ее добавленная стоимость – это максимально низкий углеродный след по всей цепочке жизненного цикла. С учетом тренда на экологичность уверен: востребованность таких решений на российском рынке будет только расти», – рассказал генеральный директор «Арнест Упаковочные Решения» Александр Исаев.

Развитие экспертизы по интеграции рециклингового контента в производство первичных сплавов из алюминия и внедрение технологии инертного анода остаются стратегическими приоритетами РУСАЛа. Это позволяет компании не только сокращать энергопотребление и выбросы CO₂ на собственном производстве, но и предлагать рынку продукт с принципиально иным экологическим профилем. Проект закрепляет лидерство РУСАЛа в создании «зелёных» технологий для упаковочной индустрии и задает новые стандарты для всего рынка.

В результате сотрудничества металлургов и представителей FMCG-сектора на рынке появится напиток в алюминиевое банке, созданной с минимальным воздействием на окружающую среду. Продукт с рекордно низким углеродным следом маркируется специальным логотипом ALLOW.

«Вместе с партнерами мы реализовали масштабный межотраслевой проект по созданию и использованию в России алюминиевой банки с ультранизким углеродным следом. Этот проект стал примером циркулярной экономики и синергии ответственного бизнеса. Производственный цикл низкоуглеродной алюминиевой банки VOLT Energy обладает 100% прослеживаемостью на всех этапах – от добычи сырья до производства продукта и розничной дистрибуции. Проект полностью соответствует целям стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2060 года и реализован в рамках стратегии устойчивого развития нашей компании до 2035 года», – прокомментировал генеральный директор компании «Напитки Вместе» Николай Тюрников.