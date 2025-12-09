Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Силуанов: делается всё, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"
Путин поручил ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС
Все материалы сюжета

Путешествие на Новый год выбирают большинство россиянок

Более половины россиянок мечтают встретить Новый год в путешествии. По данным совместного исследования дейтинг-платформы Mamba и ювелирного бренда Sokolov, 58% респонденток хотели бы получить путевку в качестве подарка. Украшения остаются популярным выбором среди женщин — 43% назвали именно этот вариант подарком мечты. Остальные варианты подарков распределились следующим образом: гаджеты привлекли внимание 27%, косметику и парфюм отметили лишь 15%, сообщает ТАСС.

Мужчины оказались более приземленными в желаниях: лучшим сюрпризом для них станет романтичный вечер вдвоём — такую идею поддержали 55% участников опроса. Затем следуют стильные аксессуары (26%), подарки, связанные с увлечениями (21%), техника и предметы быта (17%), а также современные устройства (13%).

Читайте также:

Российские горнолыжные курорты бьют рекорды по турпотоку
8 декабря 2025
Кемпинги, пляжи и кафе могут появиться на территории нацпарка в Приангарье
6 декабря 2025

Наиболее разочаровывающими подарками для сильной половины человечества стали носки, нижнее бельё и галстуки (54%). Для большинства это расценивается как нечто примитивное и ненужное. Следующими в списке анти-подаров идут гигиенические товары типа геля для бритья и шампуня (34%). Обидные сюрпризы — подарки с подтекстом, например, книжка «Как заработать больше денег» вызывает негативную реакцию у каждого третьего мужчины (28%). Наконец, денежные средства в конверте разочаруют 14% представителей сильного пола.

Среди представительниц прекрасного пола наибольшее недовольство вызывают вещи, связанные с интересами партнёра (52%). Открытки, статуэтки и прочие мелочи порадуют лишь каждую вторую женщину (49%). Одежда неподходящего размера или неправильно подобранная косметика способны вызвать раздражение почти четверти участниц опроса (24%). Гели, нательное бельё и средства личной гигиены тоже попали в категорию нежелательных подарков (21%). Каждый шестой участник женского пола воспринимает бытовые принадлежности как намек на домашнюю работу (17%).

Исследование проводилось онлайн среди 2,2 тысячи россиян обоих полов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес