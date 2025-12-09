Путешествие на Новый год выбирают большинство россиянок

Более половины россиянок мечтают встретить Новый год в путешествии. По данным совместного исследования дейтинг-платформы Mamba и ювелирного бренда Sokolov, 58% респонденток хотели бы получить путевку в качестве подарка. Украшения остаются популярным выбором среди женщин — 43% назвали именно этот вариант подарком мечты. Остальные варианты подарков распределились следующим образом: гаджеты привлекли внимание 27%, косметику и парфюм отметили лишь 15%, сообщает ТАСС.

Мужчины оказались более приземленными в желаниях: лучшим сюрпризом для них станет романтичный вечер вдвоём — такую идею поддержали 55% участников опроса. Затем следуют стильные аксессуары (26%), подарки, связанные с увлечениями (21%), техника и предметы быта (17%), а также современные устройства (13%).

Наиболее разочаровывающими подарками для сильной половины человечества стали носки, нижнее бельё и галстуки (54%). Для большинства это расценивается как нечто примитивное и ненужное. Следующими в списке анти-подаров идут гигиенические товары типа геля для бритья и шампуня (34%). Обидные сюрпризы — подарки с подтекстом, например, книжка «Как заработать больше денег» вызывает негативную реакцию у каждого третьего мужчины (28%). Наконец, денежные средства в конверте разочаруют 14% представителей сильного пола.

Среди представительниц прекрасного пола наибольшее недовольство вызывают вещи, связанные с интересами партнёра (52%). Открытки, статуэтки и прочие мелочи порадуют лишь каждую вторую женщину (49%). Одежда неподходящего размера или неправильно подобранная косметика способны вызвать раздражение почти четверти участниц опроса (24%). Гели, нательное бельё и средства личной гигиены тоже попали в категорию нежелательных подарков (21%). Каждый шестой участник женского пола воспринимает бытовые принадлежности как намек на домашнюю работу (17%).

Исследование проводилось онлайн среди 2,2 тысячи россиян обоих полов.