На ТЭЦ-9 в Ангарске энергетики приступили к растопке третьего котла

Специалисты «Байкальской энергетической компании» приступили к растопке третьего котлоагрегата на ТЭЦ-9 в Ангарске. После выхода котла на полную мощность, что ожидается в ближайшие несколько часов, теплоснабжение города будет полностью восстановлено.

Температура сетевой воды, подаваемой со станции, уже превышает 100 градусов.

Для ликвидации инцидента компания привлекла 250 специалистов, включая сотрудников с других своих теплоэлектростанций в Иркутске, Усолье-Сибирском, Братске и Зиме. Работа ведется круглосуточно.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.