Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Силуанов: делается всё, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"
Путин поручил ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС
Все материалы сюжета

Сетевая вода на ТЭЦ-9 в Ангарске к полуночи нагреется до 115 градусов

Ситуация с теплоснабжением Ангарска продолжает нормализовываться после аварии на ТЭЦ-9. Как сообщили в «Байкальской энергетической компании» (БЭК), температура сетевой воды в системе к полуночи 10 декабря должна превысить 115 градусов.

Читайте также:

На ТЭЦ-9 в Ангарске энергетики приступили к растопке третьего котла
9 декабря 2025
Температура воды на ТЭЦ-9 в Ангарске достигла 100 градусов
9 декабря 2025

«Совместными усилиями нам удалось за последние дни поднять температуру теплоносителя более чем на 40 градусов, что уже, конечно, ощущается жителями. К полуночи у нас температура теплосети должна выйти за параметры в 115 градусов и выше», – заявил заместитель главного инженера по эксплуатации БЭК Олег Шулья.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (243)


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес