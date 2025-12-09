Сетевая вода на ТЭЦ-9 в Ангарске к полуночи нагреется до 115 градусов

Ситуация с теплоснабжением Ангарска продолжает нормализовываться после аварии на ТЭЦ-9. Как сообщили в «Байкальской энергетической компании» (БЭК), температура сетевой воды в системе к полуночи 10 декабря должна превысить 115 градусов.

«Совместными усилиями нам удалось за последние дни поднять температуру теплоносителя более чем на 40 градусов, что уже, конечно, ощущается жителями. К полуночи у нас температура теплосети должна выйти за параметры в 115 градусов и выше», – заявил заместитель главного инженера по эксплуатации БЭК Олег Шулья.

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.