Песков: Нет ясности относительно срока сохранения увеличенного НДС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, принятое ранее, является обоснованным и необходимым решением. Однако пока неясно, как долго такая ставка останется актуальной. По словам представителя Кремля, это временное изменение, однако конкретных сроков его отмены пока нет, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что повышение НДС будет временным. «И когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», – заявил он, призвав кардинально сократить нелегальную занятость и при этом не создавать ограничений для экономического роста.



Песков подчеркнул, что решение было одобрено Министерством финансов и соответствует экономическим оценкам и прогнозам ведомства. Налоговая нагрузка увеличилась с начала текущего года, при этом сохраняются льготы по ставке 10% для ряда социально значимых категорий товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.