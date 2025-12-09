Песков: Нет ясности относительно срока сохранения увеличенного НДС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22%, принятое ранее, является обоснованным и необходимым решением. Однако пока неясно, как долго такая ставка останется актуальной. По словам представителя Кремля, это временное изменение, однако конкретных сроков его отмены пока нет, сообщает ТАСС.
Читайте также:
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что повышение НДС будет временным. «И когда коллеги и, кстати, Центральный банк поддержал, и Минфин активно решили, что при выборе всех инструментов все-таки честнее, прямее и надежнее просто пойти на это повышение. Временное, надеюсь, но повышение», – заявил он, призвав кардинально сократить нелегальную занятость и при этом не создавать ограничений для экономического роста.
Песков подчеркнул, что решение было одобрено Министерством финансов и соответствует экономическим оценкам и прогнозам ведомства. Налоговая нагрузка увеличилась с начала текущего года, при этом сохраняются льготы по ставке 10% для ряда социально значимых категорий товаров, включая продукты питания, лекарства и детские товары.