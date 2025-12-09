Трамп требует немедленных выборов на Украине: «Нельзя вечно прятаться за войной»

Президент США Дональд Трамп вновь поднял тему выборов на Украине, подчеркнув важность проведения голосования для восстановления демократии. В интервью журналу Politico он указал, что нынешняя ситуация напоминает ситуацию, когда страна отказывается от принципов демократии, оправдываясь военным положением, передаёт РБК.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но, я думаю, украинский народ бы... у него должен быть такой выбор. И, возможно, [президент Владимир] Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы. Но у них уже давно не было выборов. Вы знаете, они говорят о демократии, но дело доходит до того, что это уже не демократия», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста о возможной поддержке США Украине, Трамп отверг предположение о полном прекращении помощи, утверждая, что такое развитие событий маловероятно.

Что касается намерения европейских стран продолжать поддержку Украины, Трамп считает, что они должны это делать, если так решили, но в целом лидеры Европы «не очень хорошо справляются со своей работой».

Однако Трамп предупредил, что продолжение поддержки зависит от готовности украинских властей принять реальность ситуации и признать неизбежность изменений.

По мнению Трампа, преимущество на стороне России, поскольку «в какой-то момент, как правило, побеждает сила», а Зеленскому «придется взять себя в руки и начать принимать происходящее». На вопрос, считает ли он, что Украина «проиграла войну», президент США отметил, что Киев «потерял много земли».

Российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом Украины. Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года, но из-за военного положения в стране нельзя проводить выборы.