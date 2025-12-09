Четверых иркутян осудили за мошенничество на 22 млн при закупках в онкодиспансере

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по факту многомиллионного мошенничества при закупках в онкодиспансере. Виновными в совершении преступления признали четверых местных жителей.

По данным региональной прокуратуры, в 2019-2020 годах сотрудница областного онкодиспансера с помощью подложных коммерческих предложений сформировала конкурсные документы с заведомо завышенной начальной стоимостью медицинского оборудования.

«Также было составлено техническое задание на его поставку, содержащее недостоверные сведения о характеристиках товара, соответствовавших исключительно определенным злоумышленниками к поставке марке и модели оборудования», – отмечает прокуратура.

Эксперт министерства здравоохранения, будучи аффилированным лицом и учредителем поставщиков, согласовал фиктивную документацию, чем способствовал поставке коммерческими организациями товара по цене значительно выше рыночной в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Преступлением областному онкологическому диспансеру причинен ущерб в более чем 22 млн рублей. Виновных приговорили к лишению свободы на сроки от 3,5 до 4 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, оштрафовали на суммы от 500 до 700 тыс. рублей.

Также с осужденных взыщут более 13 млн рублей с учетом возмещения ранее суммы в размере свыше 9 млн рублей.