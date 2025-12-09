Новости

Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Силуанов: делается всё, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"
Путин поручил ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС
Рост спроса на новостройки в ноябре достиг +11%

В ноябре 2025 года спрос на покупку квартир в новостройках России существенно повысился, увеличившись практически на 11% по сравнению с предыдущими показателями. Согласно данным аналитического подразделения «Домклик», структура выдачи ипотечных займов претерпела заметные изменения.

За ноябрь Сбербанк предоставил гражданам порядка 360 миллиардов рублей ипотечных кредитов, при этом кредиты на приобретение недвижимости на первичном рынке продемонстрировали значительный прирост в размере 11%. Новостройки заняли доминирующую долю в общем объеме выданных займов, составив больше 70% от общего числа, что стало наивысшим показателем с мая 2025 года.

Спрос на квартиры в новых домах показал стабильный рост, увеличившись на 10,8% по сравнению с прошлым месяцем. Объемы выданных ипотечных кредитов на первичный рынок достигли отметки в 258,5 млрд рублей. Наиболее активными регионами в плане приобретения нового жилья оказались Республика Мордовия (82,4%), Республика Хакасия (81,8%), Ростовская область (80,2%) и Воронежская область (80%). 

Тем временем на рынке вторичной недвижимости фиксируется постепенное сокращение активности покупателей. Общий объем ипотечных сделок на вторичке сократился на 8,3% и достиг уровня в 57,8 млрд рублей. Отмечается, что впервые с мая объемы кредитования на вторичные объекты начали снижаться. Регионы-лидеры по объему приобретаемого вторичного жилья – Архангельская область (41,6%), Мурманская область (39%) и Красноярский край (31,7%).


Сибирское Информационное Агентство
