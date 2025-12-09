Новости

Здание администрации и дома в Тулунском районе остались без тепла из-за аварии

Сегодня на теплотрассе возле дома № 1 на улице Тухачевского в Тулунском районе Иркутской области произошел порыв. В результате аварии несколько объектов остались без отопления.

«Без тепла временно остаются многоквартирные дома № 1,2 по улице Ленина, администрация Тулунского района, магазин "Школьник", многоквартирные дома № 1,3 по улице Тухачевского», – рассказал мэр Михаил Гильдебрант.

Прорывы устраняют ООО «Коммунальные системы». Организованы откачка воды из канализационных колодцев, вскрытие теплотрассы. После окончания работ подача тепла возобновится.


