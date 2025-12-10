Главный корпус Иркутского госуниверситета украсили подсветкой

В областном центре на здании главного корпуса Иркутского государственного университета на улице Карла Маркса, 1 установили современную архитектурную подсветку. Оборудование уже подключено.

Специалисты подрядной организации создали концепцию, которая сочетается с уже реализованной в 2023 году подсветкой 16 других объектов в центре Иркутска. На фасаде установлено около 200 энергоэффективных светильников. Они равномерно подсвечивают колонны и архитектурные элементы, пояснили в пресс-службе мэрии.

«Система позволяет применять разные сценарии освещения: в будние дни используется экономный режим, а в праздничные – более насыщенная подсветка, подчеркивающая архитектурный облик здания», – рассказал представитель подрядной организации

До установки светильники тестировались в лабораторных условиях на соответствие оптическим, электрическим и цветовым характеристикам. Все оборудование прошло трехступенчатый контроль: проверку комплектующих, сборки и готовой продукции.