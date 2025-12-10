Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Силуанов: делается всё, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"
Путин поручил ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС
Все материалы сюжета

Госдума приняла закон о сплошных рубках леса на Байкале

Госдума на пленарном заседании приняла поправки к законопроекту об охране озера Байкал. В соответствии с ними на природоохранной территории были разрешены санитарные сплошные рубки леса.

«В центральной экологической зоне Байкала сохраняется запрет на сплошные рубки лесных насаждений. Исключение составляют погибшие лесные насаждения, утратившие свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции», – пояснили в пресс-службе Госдумы.

Запланировано создание комиссии, которая будет согласовывать проекты перевода земель и перечни участков для санитарных рубок. Перечень земель, на которых допускаются сплошные рубки, определит правительство РФ на основании решения комиссии.

Кроме того, законом предусматривается запрет на строительство жилья на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны. Создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон допускаться не будет.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес