Госдума приняла закон о сплошных рубках леса на Байкале

Госдума на пленарном заседании приняла поправки к законопроекту об охране озера Байкал. В соответствии с ними на природоохранной территории были разрешены санитарные сплошные рубки леса.

«В центральной экологической зоне Байкала сохраняется запрет на сплошные рубки лесных насаждений. Исключение составляют погибшие лесные насаждения, утратившие свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции», – пояснили в пресс-службе Госдумы.

Запланировано создание комиссии, которая будет согласовывать проекты перевода земель и перечни участков для санитарных рубок. Перечень земель, на которых допускаются сплошные рубки, определит правительство РФ на основании решения комиссии.

Кроме того, законом предусматривается запрет на строительство жилья на территориях особых экономических зон, расположенных в границах центральной экологической зоны. Создание в границах центральной экологической зоны новых особых экономических зон допускаться не будет.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.