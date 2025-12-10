Свыше 500 человек остались без тепла в Тулуне после аварии

Авария на теплосетях произошла в городе Тулуне Иркутской области. В результате происшествия свыше 500 человек остались без тепла.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

«Поступила информация об аварийном отключении теплоснабжения и горячего водоснабжения в трех многоквартирных жилых домах, в которых проживает 521 человек», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На месте работают четыре человека и две единицы техники. Они проводят восстановительные работы. Из-за аварии под отключение также попали местная администрация и коммерческий объект.