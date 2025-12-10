Новости

Бизнес о кризисе, 2025, последние новости
Российские власти запретят неконтролируемый вывоз рублей и золота в 2026 году
Силуанов: делается всё, чтобы экономика России могла "гнать на велосипеде"
Путин поручил ускорить обеление экономики на фоне повышения НДС
Все материалы сюжета

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 10 342,6602 руб/1 г золота и 144,1500/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 342,6602 руб.
  • 1 грамм серебра - 144,1500 руб.
  • 1 грамм платины - 4 074,5901 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 654,7800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 198,6203 р. (1,88%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,15%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2401 р. (0,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,0500 р. (0,83%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Банки vs маркетплейсы: Кто победит в битве за покупателя?
Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
В Госдуме нашли выход из конфликта маркетплейсов с банками
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес