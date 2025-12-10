Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 декабря: 10 342,6602 руб/1 г золота и 144,1500/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 342,6602 руб.
- 1 грамм серебра - 144,1500 руб.
- 1 грамм платины - 4 074,5901 руб.
- 1 грамм палладия - 3 654,7800 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 198,6203 р. (1,88%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2100 р. (0,15%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2401 р. (0,30%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 30,0500 р. (0,83%).