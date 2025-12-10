На ТЭЦ-9 в Ангарске растопили третий котел

Ситуация с теплоснабжением Ангарска продолжает нормализовываться после аварии на ТЭЦ-9. Как сообщили в «Байкальской энергетической компании» (БЭК), температура сетевой воды в системе к полуночи 10 декабря должна превысить 115 градусов.

«6 человек из 250, кто работал над ликвидацией аварии на ТЭЦ-9. Сегодня коллеги растопили третий котел и мы впервые за два дня видим их с улыбками», – рассказали в пресс-службе «Байкальской энергетической компании».

Напомним, что сегодня в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.