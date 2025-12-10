Задорнов предупредил о «чеховском ружье» для экономики России в 2026 году

Экономист Михаил Задорнов представил три ключевых сценария развития российской экономики на ближайший год. Два первых варианта связаны непосредственно с развитием ситуации вокруг украинского конфликта: первый предусматривает достижение мира и завершение боевых действий, второй же подразумевает продолжение текущей нестабильной обстановки. Однако особый интерес представляет третий сценарий, названный «чеховским ружьем»: это вероятный масштабный финансовый кризис, инициированный возможным крушением фондового рынка США. Задорнов отмечает, что подобный сбой способен оказать значительное влияние на российскую экономику через снижение спроса на энергоресурсы и другие виды сырья, экспортируемые страной, сообщает РБК.

Основным фактором, определяющим бюджет России в следующем году, по мнению Задорнова, станет исход военного конфликта на Украине. Однако экономист также обращает внимание на угрозу турбулентности в мировой экономике, вызванной возможной коррекцией американского фондового рынка. Индекс S&P, который вырос примерно на 20% с начала года, сосредоточил около 45% капитализации в руках нескольких крупных технологических компаний, активно инвестирующих в искусственный интеллект.

«Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026 или в 2027 году может произойти значительная коррекция, сравнимая с кризисом доткомов начала 2000-х», — предупреждает Задорнов. Такая ситуация может привести не только к падению котировок и оттоку капитала с американского рынка, но и к замедлению мировой экономики.

Для России это означает снижение цен на сырье — нефть, газ, цветные и черные металлы, химическую продукцию, что негативно скажется на экономическом росте и доходах бюджета. Задорнов называет этот риск не «черным лебедем», а «чеховским ружьём», которое рано или поздно выстрелит. «Мы не заряжали это ружьё, но сидим в партере зрительного зала», — заключает он.

Сценарии без глобального кризиса, но с миром или без него на Украине, также несут свои риски и возможности для российского бюджета, отмечает экономист.

Ранее аналитики Альфа-Капитал представили три сценария будущего российской экономики в 2026 году: базовый, стагфляционный и «турецкий». Эксперты предупреждают, что предстоящий год станет периодом сложных решений для экономики России, поскольку придется искать тонкий баланс между подавлением инфляции и поддержанием темпов роста. Чем дольше затягивать с выбором оптимального курса, тем тяжелее окажутся последствия, считают специалисты.