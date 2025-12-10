Аренда однокомнатной квартиры в Иркутске подорожала на 13% за год

Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Иркутске по данным на сентябрь 2025 года достигла 32,2 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года этот показатель вырос на 13%. Данные приводит «Циан».

Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры в Иркутске в сентябре 2025 года составила 32,2 тыс. рублей в месяц. По сравнению с сентябрем 2024 года ставка выросла на 13%. По сравнению с декабрем 2024 года, когда она составляла 30,6 тыс. рублей, рост также составил 13%.

Средняя ставка аренды двухкомнатной квартиры в Иркутске в сентябре 2025 года достигла 41,9 тыс. рублей в месяц. По сравнению с сентябрем 2024 года стоимость аренды увеличилась на 9%. По отношению к декабрю 2024 года, когда ставка была 38,8 тыс. рублей, рост составил 8%.

Рост ставок аренды жилья в России в 2025 году оказался существенно более умеренным по сравнению с предыдущим периодом. В пик сезонного спроса, в сентябре, средние ставки за однокомнатные квартиры были лишь на 3% выше прошлогодних максимумов, а за двухкомнатные – всего на 1%.

В период с июня по сентябрь ставки на «однушки» в среднем по крупным городам выросли на 8%, на «двушки» – на 9%. Для сравнения, за аналогичный промежуток 2024 года рост составлял 16% и 13% соответственно.

Эксперты связывают замедление динамики с несколькими факторами, включая замедление темпов роста доходов населения, увеличение объёма предложения на рынке и так называемый эффект «высокой базы». К декабрю 2025 года ставки снизились и почти сравнялись с прошлогодними значениями.

«2025 год для рынка долгосрочной аренды оказался более спокойным, чем 2024 год. Спрос и ставки впервые за несколько лет не увеличились, а остались на прошлогоднем уровне, – комментирует Елена Бобровская, ведущий аналитик «Циана». – В ближайшие месяцы аренда продолжит дешеветь на ~1,5% в месяц. Устойчивый рост возобновится в июне-июле 2026 г. В следующем году он может оказаться ещё меньше за счет ожидаемого роста активности в сегментах новостроек и вторички на фоне улучшения ипотечных условий».