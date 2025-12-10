Зеленский готов провести выборы в Украине в течение трёх месяцев при гарантиях безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет готова провести выборы в течение ближайших трёх месяцев при условии обеспечения гарантий безопасности со стороны западных партнёров, сообщает РБК.

«Поскольку этот вопрос сейчас поднимает президент США, отвечу кратко — я готов к выборам. Более того, прошу США и европейских коллег помочь обеспечить безопасность для их проведения. Если это будет сделано, Украина сможет организовать выборы в течение 60–90 дней», — сказал Зеленский.

При этом он отметил ряд сложностей, связанных с организацией выборов в условиях военного конфликта. «Главный вопрос — безопасность: как провести выборы под обстрелами и ракетными ударами. Также важен вопрос голосования для наших военных и законодательная база, обеспечивающая легитимность выборов», — подчеркнул президент.

Ранее Дональд Трамп неоднократно призывал Киев провести выборы. В интервью Politico 9 декабря он заявил, что отсутствие выборов ставит под сомнение демократические принципы Украины. «Они говорят о демократии, но фактически это уже не демократия. Война используется как повод не проводить выборы, но украинский народ должен иметь выбор. Возможно, Зеленский победил бы, а может и нет, но выборы давно не проводились», — отметил Трамп.

Президентские выборы на Украине были запланированы на март 2024 года, но из-за военного положения их перенесли на неопределённый срок. Срок полномочий Зеленского истёк в мае 2024 года. Киев утверждает, что он легитимно занимает пост до проведения новых выборов, тогда как в Москве считают, что его легитимность закончилась. Российский президент Владимир Путин неоднократно называл Зеленского нелегитимным президентом.