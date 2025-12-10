Новости

Иркутские соискатели больше всего боятся неадекватных условий труда и низких зарплат

Соискатели из Иркутской области в ходе поиска работы чаще всего опасаются столкнуться с неадекватными условиями труда или руководством. Такие тревоги испытывают 58% опрошенных жителей региона, согласно исследованию платформы hh.ru.

На втором месте среди распространенных страхов – низкий уровень предлагаемой заработной платы, о котором сообщили 56% респондентов. Замыкает тройку главных тревог риск попасть на мошеннические схемы или недобросовестных работодателей, который волнует 30% участников опроса.

Также соискатели переживают из-за возможного несоответствия ожиданиям нанимателя, нестабильности компании и отсутствия предложений в принципе. Молодые специалисты в возрасте до 34 лет в первую очередь боятся неадекватных условий, в то время как соискатели старше 45 лет чаще отмечают страх возрастной дискриминации.


/ Сибирское Информационное Агентство /
