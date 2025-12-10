Трамп поставил Украине дедлайн для решения по мирному плану: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп поставил Украине дедлайн для решения по мирному плану, Путин заявил о намерении довести СВО до поставленных целей, кабмин прорабатывает льготы на топливо для многодетных семей, а Госдума приняла закон о сплошных рубках леса на Байкале. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Дедлайн для Украины

США дали Владимиру Зеленскому «несколько дней» на ответ по поводу мирного плана. «Посланники Дональда Трампа дали Владимиру Зеленскому несколько дней для ответа на предложенную мирную сделку, согласно которой Украина принимает потери территорий в обмен на неопределенные гарантии безопасности от США», – отмечает зарубежное издание Financial Times, уточняя, ответа ждут к 25 декабря.

Дойти до конца

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена достигнуть всех целей специальной военной операции. «Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – отметил он. Цели заключаются в освобождении Донбасса и других оккупированных территорий в ряде новых регионов РФ, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Топливо для многодетных

В России могут появиться топливные карты для многодетных семей – соответствующую идею прорабатывает правительство РФ по поручению вице-премьера Александра Новака. Нефтегазовые компании соглашаются с важностью инициативы, но говорят о сложности администрирования предоставления таких карт, выражают обеспокоенность из-за риска их недобросовестного использования. Потребуются пересмотр бюджетов, пока непонятен источник покрытия издержек. Эти вопросы будут прорабатываться с Минэнерго.

Сплошные рубки

Госдума РФ на пленарном заседании приняла поправки к законопроекту об охране озера Байкал. В соответствии с ними на природоохранной территории были разрешены санитарные сплошные рубки леса. «В центральной экологической зоне Байкала сохраняется запрет на сплошные рубки лесных насаждений. Исключение составляют погибшие лесные насаждения, утратившие свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции», – пояснили в пресс-службе Госдумы. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Авария на теплосетях

В городе Тулуне Иркутской области произошла авария на теплосетях. В результате инцидента свыше 500 человек, проживающие в трех многоквартирных омах, остались без тепла. Происшествие также затронуло здание администрации и коммерческий объект – батареи в них остыли. Организованы восстановительные работы. На месте работают четыре человека и две единицы техники.