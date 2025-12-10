Новости

Темпы роста продаж крупнейших маркетплейсов замедляются

По результатам исследования компании «Infoline-аналитика», совокупные продажи главных игроков российского рынка e-commerce – Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» – за первые три квартала 2025 года достигли отметки в 6 триллионов рублей (без учёта НДС). Этот показатель вырос на 36,4%, однако рост значительно замедлился по сравнению с прошлым годом, когда аналогичный период принес увеличение на 60%.

Отдельно по каждому игроку ситуация выглядит следующим образом: выручка Wildberries увеличилась на 33,6% до 3,1 трлн рублей, Ozon (не включая услуги Ozon Travel) прибавил 44,3% до 2,4 трлн рублей, а выручка «Яндекс Маркета» выросла всего на 17,6%, составив 404,5 млрд рублей. Представители компаний не подтвердили точность представленных данных, отметив расхождения с собственными отчетами.

Греф призвал уравнять налоговую нагрузку маркетплейсов и офлайн-продавцов
9 декабря 2025
Оффлайновый ретейл пошёл в атаку на маркетплейсы
9 декабря 2025

Ранее сообщалось, что продажи этих же интернет-ритейлеров по итогам трех кварталов 2024 г. выросли год к году на 60% до 4,4 трлн руб. Например, согласно официальному отчёту Wildberries за прошлый год, её общий объём торговли увеличился на 60%, достигнув суммы порядка 4,1 трлн рублей. Озон также заявил о росте оборота на 50,7%, тогда как аналитики оценивали этот показатель лишь в 44,3%. Очевидны разногласия и относительно оценки показателей «Яндекс Маркета»: собственная отчётность показывает больший рост – на 39%, нежели рассчитала Infoline-аналитика.

Таким образом, несмотря на значительное абсолютное увеличение доходов, наблюдается заметное снижение темпов прироста, что связано как с высоким уровнем базового периода предыдущих годов, так и с тенденциями сокращения расходов потребителей на покупки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
