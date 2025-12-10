В России заработал сервис доставки товаров 18+ с подтверждением возраста по биометрии

В России запущен сервис доставки товаров с возрастными ограничениями, который использует для проверки возраста покупателя биометрические данные. Подтвердить право на покупку теперь можно без предъявления паспорта – с помощью сервиса «Мигом», работающего на базе Единой биометрической системы. Об этом пишет газета «Известия».

«Оставить товар 18+ «у двери» без достоверной проверки возраста не получится. Применение биометрии обеспечит достоверную проверку возраста в соответствии со всеми требованиями законодательства», – уточнили в Цифровом бизнес-пространстве Т-Банка. Возраст проверяется дважды: при оформлении заказа онлайн и при встрече с курьером.

На первом этапе сервис доступен только в Москве и позволяет заказать с доставкой энергетические напитки через мобильное приложение Т-Банка. Параллельно оплата «лицом» с подтверждением возраста тестируется в сети магазинов «Магнит» и в некоторых вендинговых автоматах.

Напомним, что на конец июня 2025 года в ЕБС зарегистрировано более 119 млн биометрических профилей, и ежедневно добавляется около 40 тыс. новых пользователей. Биометрия уже применяется в коммерческих сервисах и для Госуслуг, что делает ее перспективной для онлайн-торговли продукцией 18+.