Квоты для самозанятых позволят смягчить падение численности таксистов и автопарка

Согласно представленному аналитическому докладу Агентства трансформации и развития экономики (АТРЭ), предлагаемые депутатом Государственной Думы меры по введению специальных квот существенно облегчат положение самозанятых работников в сфере такси после введения закона о локализации, вступающего в силу с 1 марта 2026 года. Обзор документа опубликован изданием «Ведомости».

Поправки предполагают предоставление ежегодно определенного количества разрешений («квот») для лиц, работающих в качестве самозанятых водителей такси. Эти разрешения будут составлять примерно четверть от общей численности зарегистрированного автомобильного парка региона на начало каждого календарного года.

Таким образом, водители, работающие на личном транспорте, который формально не соответствует новым стандартам локализационного закона, получат право продолжать работу в отрасли после начала действия новых требований.

Ранее эксперты предостерегали, что локализация автомобилей может привести к кризису отрасли. Так, глава сервиса «Яндекс Такси» Александр Аникин выразил опасения, что изменения в законодательстве с 1 марта 2026 года негативно скажутся на рынке такси. Водители на личных машинах, не соответствующих новым правилам, перестанут работать в такси, резко сократив предложение транспортных услуг. Эксперты считают, что число таких водителей может упасть на половину за ближайшие два года, особенно остро эта проблема проявится в небольших городах, где доля личного автотранспорта среди таксопарков составляет до 90%.

Ирина Зарипова, глава организации «Общественный совет по развитию такси», предложила перенести срок введения ограничений для самозанятых водителей до 1 марта 2031 года. Она отметила, что иначе более 217 тыс. автомобилей потеряют статус официального транспортного средства, что серьезно осложнит деятельность таксистов.


