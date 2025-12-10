Иркутяне-пенсионеры стали получать повышенную пенсию за годы работы в деревне

Более шести тысяч пенсионеров Иркутской области теперь получают дополнительную фиксированную выплату к своей страховой пенсии за длительный опыт работы в сельском хозяйстве. Повышенную выплату устанавливают региональные отделения Социального фонда России автоматически при начислении основной пенсии, не требуя подачи отдельных заявлений.

Для получения доплаты необходимо соответствовать ряду критериев: иметь трудовой стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет, получать пенсию по возрасту или инвалидности и проживать в сельской местности. Размер надбавки составляет 25% от установленной базовой фиксированной выплаты, скорректированный районным коэффициентом.

В текущем году в Иркутской области размер «сельской» надбавки составляет в южных районах 2226,93 руб., в северных – 2895 руб. Важно отметить, что переезд пенсионера из деревни в город не лишает права на получение повышения пенсии, однако временно прекращается выплата в случае трудоустройства пенсионера.

Правительство утвердило список профессий, дающих право на такую льготу, включающий более 500 специальностей, среди которых агрономы, ветеринары, трактористы, животноводы и другие специалисты сельского хозяйства. Пенсионеру засчитываются в стаж и дополнительные периоды ухода за детьми, отпусков и временной нетрудоспособности, произошедшие во время работы в селе.

Алексей Макаров, руководитель регионального подразделения Фонда социального страхования, подчеркнул, что «повышенная выплата устанавливается автоматически при назначении пенсии – без подачи дополнительных заявлений и документов».

Отметим, что список специальностей утверждается федеральным правительством. Дополнительная выплата рассчитывается индивидуально с учётом трудового стажа и проживания в сельских регионах.