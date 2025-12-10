Дефицит госбюджета достиг 2% ВВП

По данным Минфина, бюджетный дефицит в России с января по ноябрь составил 2% ВВП, увеличившись по сравнению с результатом за десять месяцев на 11%, 4,276 трлн руб. Эта динамика обусловлена сокращением нефтегазовых доходов на 22% в годовом выражении (г/г), до 8,03 трлн руб., параллельно с ростом государственных расходов на 12,5% г/г, до 37,18 трлн руб., при поступлениях на уровне 32 трлн (+0,7% г/г).

При этом ненефтегазовые доходы повысились на 11,3% г/г до 24,87 трлн руб., что помогло несколько сгладить динамику дефицита. В текущем квартале его рост замедлился вдвое по сравнению с началом года. Неустойчивая динамика цен на нефть и санкции США против Роснефти и ЛУКОЙЛа привели к сокращению выручки отрасли и налоговых поступлений от ее представителей.

Замедление роста в обрабатывающей промышленности соответствующим образом сказалось на ненефтегазовых доходах. Если в начале будущего года крупнейшие российские нефтяные компании адаптируются к санкциям и их доходы от экспорта снова начнут расти, падение объема поступлений от нефтегазового сектора замедлится.

– В целом эта динамика будет зависеть от мировых цен на нефть и величины дисконта ее российских сортов к Brent. Прогнозируем, что в декабре и в 2026 году бюджетный дефицит в России не превысит 2% ВВП, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.