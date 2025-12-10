Бурный рост фондового рынка возможен уже в 2026 году

В ноябре 2025 года, по данным сайта Investfunds, приток средств населения РФ в ПИФы превысил 151 млрд руб., что оказалось вдвое больше притока средств в паевые инвестфонды в октябре, и при этом ноябрь оказался вторым в текущем году рекордным месяцем по притоку средств частных инвесторов в ПИФы после августа с объёмом в 192 млрд руб.

– Такой результат может быть связан с тем, что многие россияне стремятся перед новогодними праздниками выгодно вложить деньги в ценные бумаги и иные финансовые инструменты на средний и длительный срок, в том числе, ожидая достаточно традиционного для России новогоднего ралли, – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Особенно высоким спросом в ноябре у инвесторов пользовались ПИФы денежного рынка, поскольку доходность вложений в такие фонды превышает доходность рублёвых вкладов, по которым процентные ставки в конце года вновь начали расти.

В ПИФах денежного рынка можно заработать доходность не ниже 16,5% годовых, в то время как по вкладам в банках такая доходность считается уже весьма высокой. Большим интересом у инвесторов пользуются облигационные фонды, смешанные фонды, а также – фонды денежного рынка именно потому, что риск инвестиций в денежный рынок невысок, а по ставкам доходности эти инструменты реально составляют конкуренцию рублёвым вкладам.

Напомним, что за неполный 2025 год индекс Мосбиржи упал на 4,4%, и неудивительно, что инвесторы выбирали другие инструменты, с менее высоким классом риска и при этом с более высокой доходностью. По нашей оценке, весьма высокую доходность при достаточно низких рисках в текущем году обеспечили инвестиции в рублёвые корпоративные облигации «голубых фишек» со сроком погашения 3-5 лет и рейтингом не ниже А.

По данным ЦБ РФ, корпоративные облигации с рейтингом А принесли инвесторам за 9 месяцев 2025 года доходность в 29,7%, облигации с рейтингом АА — 25,4%, а с рейтингом ААА — 18,7%. Очень выгодными в текущем году оставались и инвестиции в золото, мировые цены на которое выросли с начала года на 60%. Снижение ключевой ставки Банком России этим летом не слишком снизило доходность по облигациям и даже по рублёвым банковским вкладам, так как ключевая ставка в 16,5% годовых всё ещё остаётся высокой, а вот рынку акций снижение ставки вырасти не помогло из-за геополитических рисков.

– Мы ожидаем, что бурный рост фондового рынка будет возможен уже в 2026 году, по нашим прогнозам, значение индекса Мосбиржи может вырасти до 3500-3700 пунктов. В 2026 году можно будет ожидать рост востребованности среди частных инвесторов ПИФов и биржевых фондов, инвестирующих в акции, – резюмирует Наталья Мильчакова.