FT: Трамп дал Зеленскому считаные дни для ответа на американский мирный план

Администрация президента США Дональда Трампа поставила украинскому лидеру Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав ответа на американский мирный план в течение считаных дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зарубежное издание Financial Times.

Согласно источникам FT, представители Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на Зеленского во время телефонного разговора 6 декабря, добиваясь быстрого решения. Один из собеседников газеты отметил, что американская сторона рассчитывает согласовать сделку «к Рождеству».

Зеленский в ответ заявил западным партнерам, что ему необходимо время для консультаций с европейскими союзниками. Киев оказался в сложном положении между требованиями, которые трудно принять, и давлением стороны, которую сложно отвергнуть.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена достигнуть всех целей специальной военной операции. «Мы безусловно доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – отметил он.


