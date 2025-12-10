Телебашни Иркутска и Братска поздравят жителей с годовщиной принятия Конституции

В Иркутске и Братске 12 декабря зажгут телебашни в честь годовщины принятия Конституции Российской Федерации. Запланирована трансляция бегущих строк и световых эффектов.

Российская Конституция была принята всенародным голосованием в 1993 году, соответственно, с тех пор прошло 32 года: на башнях появятся надписи, констатирующие данный факт, а также патриотичные и праздничные символы. В различных городах России будут свои программы на башнях, отмечает ТАСС.

Акцию, помимо населенных пунктов Приангарья, поддержат Брянск, Улан-Удэ, Воронеж, Благовещенск, Оренбург, Тамбов, Уфа, Челябинск, Великий Новгород, Кострома, Тверь и другие.