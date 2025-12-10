Новости

Температура сетевой воды на ТЭЦ-9 в Ангарске превысила 120 градусов

Фото: Дмитрий Дмитриев

Ситуация с теплоснабжением в Ангарске продолжает быстро улучшаться после аварии. По данным на 11 декабря, температура сетевой воды, отпускаемой со станции, достигла 121 градуса по Цельсию, что более чем на 20 градусов выше показателя суточной давности.

Энергетики «Байкальской энергетической компании» продолжают неотложные восстановительные работы на объекте. По их информации, повышение параметров теплоносителя уже привело к заметному потеплению в квартирах жителей города.

Напомним, в Ангарске введен муниципальный режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ТЭЦ-9. В результате выхода из строя двух котлоагрегатов подача тепла была ограничена в 1546 жилых домах.


