Охоту на бакланов легализуют в Иркутской области

Губернатор Иркутской области провел прием граждан. В рамках встречи к главе региона обратился Алексей Шишкин, поднявший вопрос о регулировании численности баклана на Байкале.

«Тут что можно сказать – в соответствии с федеральным законом "Об охоте" баклан не относится к охотничьим ресурсам. Это не позволяет принудительно регулировать его численность. Но проблема, действительно, есть», – подчеркнул Кобзев.

Он также рассказал, что в октябре 2025 года были приняты изменения в региональный закон «Об отдельных вопросах охраны окружающей среды в Иркутской области».

«Рассчитываем, что для регулирования численности баклана с весны 2026 года его добыча будет разрешена», – резюмировал губернатор.


