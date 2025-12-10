12 учреждений социального обслуживания объединят в Иркутской области

В Иркутской области планируют в 2026 году объединить 12 учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития, опеки и попечительства региона. Организации ждет не только слияние, но и переориентирование работы.

«С целью оптимизации расходов областного бюджета и повышения эффективности управления подведомственными учреждениями на протяжении последних пяти лет идет перепрофилирование подведомственных учреждений, которое коснулось 26 организаций. На основе имеющегося опыта на 2026 год запланировано объединение еще 12 учреждений, по итогам которого осуществление социального обслуживания продолжат шесть учреждений», – пояснили в региональном правительстве.

Изменения, по данным властей, позволят совершенствовать социальное обслуживание семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, а также замещающих семей.

Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, связанных с реорганизацией, планируется завершить в отношении 10 учреждений до 1 мая 2026 года, в отношении двух учреждений – до 1 сентября 2026 года.