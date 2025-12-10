Новости

Отель RODINA приглашает отпраздновать первый год с момента открытия

День рождения «Родины»! 12 декабря отель RODINA Grand Hotel&SPA Irkutsk 5* и ресторан «Курбатов» отмечают один год с момента открытия. В честь этого события организован особенный вечер с уникальной программой и авторской кухней. К празднованию приглашаются все желаюшие. 

– Мы назвали этот вечер «Симфония «Родины», потому что в нем сплетается все, чем мы живем: история Иркутска, авторская кухня, музыкальное искусство и живой театр, – сообщают организаторы.

В программе вечера:

Авторская кухня Павла Иволги: Гастрономическое путешествие от сибирских глубин до изысканных вершин, где каждое блюдо — нота в общей симфонии вкуса.

• Иммерсивный театр: История оживет вокруг вас. Станьте не просто зрителем, а частью повествования.

• Музыкальный перфоманс: Живые звуки, которые наполнят пространство и создадут неповторимую атмосферу.

Дата: 12 декабря 2025г. сбор гостей: 19-00
Дресс-код: Вечерний элегантный 
Стоимость участия: 10 000 р. персона
Место: сердце города, RODINA GRAND HOTEL & SPA Irkutsk 5*, г. Иркутск, ул. Николая Гаврилова, стр. 2 

Бронирование: 
+7 (3952) 791-791

Ждем вас, чтобы вместе отпраздновать эту важную дату!
RODINA Grand Hotel&SPA Irkutsk 5*

18 +

Реклама. ООО "Прибайкалье". RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5* erid:2VfnxvLwx6d

/ Сибирское Информационное Агентство /
