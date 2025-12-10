Новости

21 участник СВО в Иркутской области получил выплаты на погашение ипотеки

В Иркутской области 21 участник специальной военной операции воспользовался региональной мерой поддержки в виде выплаты на погашение ипотечного кредита. Программа реализуется министерством строительства региона с 2024 года, и общая сумма представленных выплат достигла 19,4 млн рублей.

«Решение жилищного вопроса, пожалуй, является первоочередным для любой семьи, это фундамент комфортной жизни», – заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В 2024 году выплаты были предоставлены пяти бойцам, а в 2025 году – уже 16 участникам СВО. Максимальная сумма на одного человека составляет 1,095 млн рублей.

