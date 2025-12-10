Домклик расширяет условия льготной ипотеки для Дальнего Востока и Арктики

Сбербанк открывает выдачи Дальневосточной и арктической ипотеки для категории заемщиков «Многодетная семья», а также расширяет условия приема заявок для категории «Учителя».

«Многодетная семья» — граждане РФ, имеющие трех или более детей, которые являются гражданами РФ и не достигли на дату заключения кредитного договора возраста 19 лет. При этом третий или последующий ребенок рожден не ранее 1 января 2024 года.

Требования к документам (помимо базового набора): Свидетельство о рождении трёх детей, подходящих под требование Программы.

Теперь под категорию «Учитель» попадают любые сотрудники, работающие в муниципальной или государственной образовательной организации. Ранее могли кредитоваться только клиенты, занимающие педагогическую должность.

Требования к документам прежние: Копия трудовой книжки (бумажная или электронная) и справка 2-НДФЛ.